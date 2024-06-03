انطلاق مراسم إحياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) في مرقده المطهر

انطلقت صباح اليوم الاثنين، مراسم احياء ذكرى رحيل مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني (رض) في مرقده المطهر جنوبي طهران.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان حشودا غفيرة من الناس من ارجاء ايران الاسلامية حضر اليوم الاثنين في مرقد الامام الخميني المطهر(جنوبي طهران) لاحياء ذكرى رحيله وتجديد البيعة له.

ومن المقرر أن يلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خامنئي كلمة في هذه المراسم. يصادف اليوم 3 حزيران/يونيو الذكرى الخامسة والثلاثين لوفاة مؤسس الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني (رض) المعروف بأنه الحقيقة الحية وراية الثورة الإسلامية.

وفي كل عام، تقام مراسم تأبين في ضريح الإمام الخميني جنوب طهران بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي وكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، فضلاً عن آلاف الأشخاص من مختلف المناطق والمحافظات في البلاد.

المصدر: وكالة مهر