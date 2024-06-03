إيران.. العثور علی آثار لوجود بشري تعود قدمتها إلی 450 ألف سنة

أفادت دراسة جامعية مشترکة بين فرنسا وإيران باکتشاف آثار للوجود البشري في كهف وسط إيران تعود قدمتها إلى ما بين 452 ألفا و165 ألف سنة، بينها أدوات حجرية منحوتة وعظام خيول وأسنان أولية (لبنية).

وأوضحت دراسة نشرتها في نهاية مايو/أيار الجاري مجلة “جورنال أوف باليوليثيك أركيولودجي” أن هذا الاكتشاف يعني أن أول دليل مؤرخ على استيطان المنطقة بات أقدم بـ 300 ألف عام مما كان يُعتقد سابقا.

ويعمل هذا الفريق البحثي بقيادة الفرنسي جيل بيريون والإيراني حامد وحدتي نسب، من جامعة “تربيت مدرس” في طهران.

العالم بالمركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية في متحف الإنسان جيل بيريون شارك في إعداد هذه الدراسة، وقال إن المواد الأثرية القديمة إلى هذا الحد نادرة في هذه المنطقة.

وكان علماء ما قبل التاريخ يعرفون أن الهضبة الإيرانية الوسطى كانت مأهولة بالسكان منذ مئات الآلاف من السنين، نظرا إلى تعدُّد المواقع في المناطق المحيطة بها، وهي المشرق العربي والقوقاز في الغرب، وآسيا الوسطى في الشرق ومن الأدلة على الوجود البشري، مجموعة اكتشافات لأحجار منحوتة في إيران، بعضها على سطح الأرض، وبعضها الآخر أظهرته حفريات نادرة في أمكنة محددة.

لكنّ أي حفرية لم تكن قد أتاحت بعد تحديد تسلسل زمني بهذه الدقة وبهذا النطاق الواسع.

وقال العالم الفرنسي إن المعلومات المتوافرة كانت تشوبها ثغرات عديدة في ما يتعلق “بالفترات القديمة من عصور ما قبل التاريخ”.

وفي عام 2018، أعاد فريق المشروع الأنثروبولوجي الفرنسي الإيراني دراسة “كهف قلعه رد” (شمال إيران)، الواقع عند الحد الغربي للهضبة الإيرانية الوسطى التي تشرف عليها جبال زاغروس.

ويقع الكهف على ارتفاع 2137 مترا، وشهد عمليات تنقيب غير قانونية قبل عقود، عُثر خلالها على أدوات حجرية منحوتة كانت موجودة على السطح بالقرب من مدخل الكهف.

أما الحفريات الجديدة التي وصلت إلى عمق مترين ونصف متر على مساحة لا تتعدى 11 مترا مربعا، فأسفرت عن العثور على “عشرات الآلاف من القطع الأثرية”، على حد قول جيل بيريون.

ومن بين هذه القطع عدد كبير من عظام الخيول والحمير البرية تحمل آثار استخدامها للنحر، وأدوات حجرية مقطعة تستخدم في إعداد الأطعمة.

وشكلت هذه الاكتشافات مادة غنية جدا ويمكن تحديد موقعها زمنيا لأنها ظلت في مكانها على طبقات عدة، يعود أعمقها إلى 452 ألف عام، وآخرها إلى 165 ألف عام.

المصدر: قناة العالم