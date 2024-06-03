غزة | 10 شهداء إثر أرتكاب قوات الاحتلال مجزرتين شمال ووسط قطاع غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف ليل الأحد الاثنين، مجزرتين بحق عائلتين فلسطينيتين في مخيم النصيرات للاجئين شمالي قطاع غزة، ومخيم البريج وسط القطاع، أسفرت عن ارتقاء 10 شهداء غالبيتهم أطفال ونساء.

وأفادت مصادر صحافية أن “الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ منزل عائلة “أبو نار” في محيط مسجد الفرج بـ “شارع العشرين” في النصيرات، وسط القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 4 شهداء بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين”.

وقبيل منتصف الليل، أُبلغ عن شهداء وإصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة عقل في بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع.

وإنتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني شهداء وإصابات؛ غالبيتهم من الأطفال، في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة عقل في بلوك 9 بمخيم البريج.

وأفادت مصادر صحافية بأن 6 شهداء ارتقوا جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة عقل. منوهة إلى أن الشهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع.

وأمس الأحد، نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حتى اليوم الـ 240.

وأشار المكتب الإعلامي في تقرير إحصائي، إلى أن الاحتلال نفّذ 3 آلاف و247 مجزرة، في حين بلغ عدد الشهداء والمفقودين 46 ألفًا و439؛ بينهم 10 آلاف مفقود، بالإضافة لـ 36 ألفًا و439 شهيدًا، ممن وصلوا إلى مشافي قطاع غزة.

وأوضح أن عدد الشهداء الأطفال بلغ 15,438 شهيداً، و10,231 شهيدة من النساء، فيما بلغ عدد من استشهدوا جراء المجاعة 32 شهيدًا.

المصدر: وكالات