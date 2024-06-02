المتحدث باسم جيش العدو: على إثر صفارات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي بشأن تسلل طائرات معادية وإطلاق قذائف صاروخية جرت محاولات اعتراض لطائرة بدون طيار دون جدوى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 2 2024 - 22:20

المتحدث باسم جيش العدو: على إثر صفارات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي بشأن تسلل طائرات معادية وإطلاق قذائف صاروخية جرت محاولات اعتراض لطائرة بدون طيار دون جدوى

منذ 31 mins 2 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة