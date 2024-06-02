صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات من “شلومي” إلى “نهاريا” خشية تسلل طائرات مسيَرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2024 - 20:38
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الرئيس الفرنسي عبر منصة X: الحرب في غزة يجب أن تتوقف وندعم اقتراح الولايات المتحدة لاتفاق شامل
صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات من “شلومي” إلى “نهاريا” خشية تسلل طائرات مسيَرة
منذ 38 mins
2 June، 2024
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