المقاومة الاسلامية: بعد رصدٍ ‏ومتابعةٍ دقيقة لِحركة آليات العدو الإسرائيلي في موقع العباد أَعدَّ مجاهدو المقاومة كميناً ‏مُحكماً لها وعند وصول الآليات إلى بوابة الموقع استهدفوا إحداها بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ‏مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بِمن فيها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 2 2024 - 17:14

المقاومة الاسلامية: بعد رصدٍ ‏ومتابعةٍ دقيقة لِحركة آليات العدو الإسرائيلي في موقع العباد أَعدَّ مجاهدو المقاومة كميناً ‏مُحكماً لها وعند وصول الآليات إلى بوابة الموقع استهدفوا إحداها بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ‏مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بِمن فيها

منذ 21 mins 2 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة