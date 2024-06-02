المقاومة الاسلامية: بعد رصدٍ ‏ومتابعةٍ دقيقة لِحركة آليات العدو الإسرائيلي في موقع العباد أَعدَّ مجاهدو المقاومة كميناً ‏مُحكماً لها وعند وصول الآليات إلى بوابة الموقع استهدفوا إحداها بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ‏مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بِمن فيها

المقاومة الاسلامية: بعد رصدٍ ومتابعةٍ دقيقة لِحركة آليات العدو الإسرائيلي في موقع العباد أَعدَّ مجاهدو المقاومة كميناً مُحكماً لها وعند وصول الآليات إلى بوابة الموقع استهدفوا إحداها بالأسلحة الصاروخية المباشرة، مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بِمن فيها – موقع قناة المنار – لبنان
المقاومة الاسلامية: بعد رصدٍ ومتابعةٍ دقيقة لِحركة آليات العدو الإسرائيلي في موقع العباد أَعدَّ مجاهدو المقاومة كميناً مُحكماً لها وعند وصول الآليات إلى بوابة الموقع استهدفوا إحداها بالأسلحة الصاروخية المباشرة، مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بِمن فيها