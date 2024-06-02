العدوان الصهيوني على غزة يدخل يومه لـ240 بقصفٍ مدفعي وغاراتٍ أوقعت شهداء وجرحى

يتواصل العدوان الصهيوني وحرب الابداة على قطاع غزة لليوم 240، مخلفاً المزيد من الشهداء والجرحى والمفقودين، إضافة لتدمير منازل المواطنين ومراكز إيوائهم في مختلف أنحاء القطاع.

وأفيد عن غارات وقصف مدفعي صهيوني على مختلف مناطق القطاع، فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة عدداً من الشهداء والجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وفي الوسط، يواصل جيش الاحتلال تدمير ونسف المربعات السكنية في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات.كما استهدفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شرق دير البلح.

وتعرض حي البرازيل ومخيم يبنا جنوب القطاع لقصف وغارات شنتها طائرات العدو.

ومع تدمير الاحتلال معظم المراكز الصحية والطبية في غزة ، تنتشر النقاط الطبية في مخيمات النزوح جنوب ووسط قطاع غزة بعد تعطل كثير من المشافي بسبب الحرب الإسرائيلية، وقد زار مراسلنا احدى هذه النقاط.

المصدر: موقع المنار