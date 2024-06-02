مراسل المنار: شهيدا بلدة حولا يعملان في رعي الماشية و يعودان يوميا الى المنزل الذي يتضمن حظيرة للأغنام وإنتاج الالبان وأثناء عودتهما الي المنزل استهدفتهما الطائرات الحربية المعادية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2024 - 13:30

مراسل المنار: شهيدا بلدة حولا يعملان في رعي الماشية و يعودان يوميا الى المنزل الذي يتضمن حظيرة للأغنام وإنتاج الالبان وأثناء عودتهما الي المنزل استهدفتهما الطائرات الحربية المعادية

منذ 55 mins 2 June، 2024
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