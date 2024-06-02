غارات صهيونية على حي البرازيل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2024 - 02:24

غارات صهيونية على حي البرازيل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 51 mins 2 June، 2024
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