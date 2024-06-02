مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2024 - 02:24
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الناطق العسكري لسرايا القدس: نخوض حربًا وجودية وما زلنا بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة على العدو
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وكالة الصحافة الفرنسية: رئيس تشيلي يعلن انضمامها إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية
الرئيس الفرنسي عبر منصة X: الحرب في غزة يجب أن تتوقف وندعم اقتراح الولايات المتحدة لاتفاق شامل
وكالة الصحافة الفرنسية: رئيس تشيلي يعلن انضمامها إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية
الرئيس الفرنسي عبر منصة X: الحرب في غزة يجب أن تتوقف وندعم اقتراح الولايات المتحدة لاتفاق شامل
مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
منذ 2 ساعة
2 June، 2024
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