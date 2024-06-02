اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عرب العرامشة بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2024 - 00:48

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عرب العرامشة بالجليل الغربي

منذ 16 mins 2 June، 2024
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