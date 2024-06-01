حمدان: لم نتسلم مقترحاً مكتوباً بشأن خطة بايدن حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 23:12
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حمدان: لم نتسلم مقترحاً مكتوباً بشأن خطة بايدن حتى الآن
منذ 1 ساعة
1 June، 2024
عاجل
حماس
حمدان
خطة بايدن
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