إعلام العدو: انفجار صواريخ اعتراضية في سماء منطقة عكا ‫بعد دوي صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 21:30

إعلام العدو: انفجار صواريخ اعتراضية في سماء منطقة عكا ‫بعد دوي صفارات الإنذار

منذ 1 ساعة 1 June، 2024
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