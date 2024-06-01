سرايا القدس: فجّرنا آلية صهيونية بعبوة “برميلية” شديدة الانفجار في محور التقدم بمحيط منطقة أم رائد شرق رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 14:36
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سرايا القدس: فجّرنا آلية صهيونية بعبوة “برميلية” شديدة الانفجار في محور التقدم بمحيط منطقة أم رائد شرق رفح
منذ 31 mins
1 June، 2024
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