اعلام العدو: تم إسقاط طائرة بدون طيار بصاروخ أرض جو أطلقه حزب الله قبل قليل، هذه طائرة بدون طيار من نوع “كوخاف”، هيرميس 900 وهي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي تمتلكها القوات الجوية الإسرائيلية، اشتعلت النيران في الطائرة وسقطت في إحدى قرى جنوب لبنان. – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 14:34

اعلام العدو: تم إسقاط طائرة بدون طيار بصاروخ أرض جو أطلقه حزب الله قبل قليل، هذه طائرة بدون طيار من نوع “كوخاف”، هيرميس 900 وهي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي تمتلكها القوات الجوية الإسرائيلية، اشتعلت النيران في الطائرة وسقطت في إحدى قرى جنوب لبنان.

منذ 37 mins 1 June، 2024
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