الناطق العسكري لسرايا القدس “أبو حمزة”: نخوض معركة أمنية معقدة للحفاظ على أسرى العدو عندنا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 14:34

الناطق العسكري لسرايا القدس “أبو حمزة”: نخوض معركة أمنية معقدة للحفاظ على أسرى العدو عندنا

منذ 41 mins 1 June، 2024
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