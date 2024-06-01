سرايا القدس: كلمة مرتقبة للناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 10:42
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حركة حماس: ما ترسخ على الساحة الدولية بضرورة وضع حد للحرب هو نتاج الصمود الأسطوري لشعبنا ومقاومته الباسلة
حركة حماس تؤكد الاستعداد للتعامل الايجابي مع اي مقترح يقوم على اساس وقف اطلاق النار الدائم والانسحاب وانجاز تبادل
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حركة حماس: ما ترسخ على الساحة الدولية بضرورة وضع حد للحرب هو نتاج الصمود الأسطوري لشعبنا ومقاومته الباسلة
سرايا القدس: كلمة مرتقبة للناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة”
منذ 1 ساعة
1 June، 2024
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