اشتباكات عنيفة ومستمرة مع قوات العدو الاسرائيلي في بلدة كفردان بجنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 04:48

اشتباكات عنيفة ومستمرة مع قوات العدو الاسرائيلي في بلدة كفردان بجنين بالضفة المحتلة

منذ 59 mins 1 June، 2024
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