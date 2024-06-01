قصف مدفعي صهيوني مكثف يستهدف المنازل في مدينة رفح جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 03:16

قصف مدفعي صهيوني مكثف يستهدف المنازل في مدينة رفح جنوب غزة

منذ 17 mins 1 June، 2024
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