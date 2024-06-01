كتائب شهداء الاقصى: مجموعاتنا تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لبلدة كفردان بصليات كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة وتتبنى تفجير جيب عسكري في منطقة الخلة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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June 1 2024 - 03:16

كتائب شهداء الاقصى: مجموعاتنا تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لبلدة كفردان بصليات كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة وتتبنى تفجير جيب عسكري في منطقة الخلة

منذ 16 mins 1 June، 2024
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