قصف مدفعي صهيوني يستهدف شرق وغرب رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 01:46

قصف مدفعي صهيوني يستهدف شرق وغرب رفح جنوب قطاع غزة

منذ 18 mins 1 June، 2024
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