سرايا القدس – كتيبة جنين: مجموعاتنا تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لبلدة كفردان بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 01:44

سرايا القدس – كتيبة جنين: مجموعاتنا تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لبلدة كفردان بالضفة المحتلة

منذ 19 mins 1 June، 2024
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