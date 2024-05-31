الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: جُل الشهداء الذين تم انتشالهم في مخيم جباليا هم من النساء والأطفال ومازالت طواقمنا تبحث تحت الأنقاض عن الشهداء والمفقودين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 22:42

الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: جُل الشهداء الذين تم انتشالهم في مخيم جباليا هم من النساء والأطفال ومازالت طواقمنا تبحث تحت الأنقاض عن الشهداء والمفقودين

منذ 26 mins 31 May، 2024
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