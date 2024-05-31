اعلام العدو: حزب الله وسّع خط النار عبر إطلاق نحو 100 صاروخ على المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 19:38

اعلام العدو: حزب الله وسّع خط النار عبر إطلاق نحو 100 صاروخ على المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها في الجليل الغربي

منذ 38 mins 31 May، 2024
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