بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن عملية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية

بعد شن العدوان الأمريكي البريطاني غارات على عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية والتي أسفرت عن سقوط 16 شهيداً و 41 جريحاً.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية بأن الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت مواقع مدنية كمبنى إذاعة الحديدة وخفر السواحل بميناء الصليف، حيث تضررت سفن تجارية. كما ان الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت الأهداف المدنية، وهي انتهاك سافر القوانين الدولية وجريمة حرب مكتملة الأركان.

وردا على هذا العدوان قامت القوة الصاروخية والبحرية نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “ايزنهاور” في البحر الأحمر. وتأتي

العملية دعما لغزة وردا على العدوان نُفذت بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة وختم العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بأنها لن تردد في الرد المباشر والفوري على أي عدوان، وضرب الأهداف الامريكية والبريطانية، وأي مصدر للتهديد.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِـمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) صدق الله العظيم

شنَّ العدوانُ الأمريكيُّ البريطانيُّ خلالَ الساعاتِ الماضيةِ عدداً من الغاراتِ على العاصمةِ صنعاءَ ومحافظاتِ صنعاءَ والحديدةِ وتعزَّ، وقد توزعتِ الغاراتُ على النحوِ الآتي:

أربعُ غاراتٍ على العاصمةٍ صنعاءَ وقد أدتْ إلى وقوعِ جريحٍ واحد.

غارتانِ على محافظةِ صنعاءَ

غارةٌ على منطقةِ حيفانَ بتعز

6 غاراتٍ على محافظةِ الحديدةِ توزعت كالتالي:

غارةٌ على ميناء الصليف

غارة على مبنى الإذاعة

غارتانِ على معسكرِ غليفقة

غارتانِ على بيتِ علي محسن وعلي عبدالله صالح.

وقد أدتِ الغاراتُ على الحديدةِ إلى وقوعِ 16 شهيداً و41 جريحاً منهم شهداءُ وجرحى من المدنيين في الغاراتِ التي استهدفتْ مواقعَ مدنيةً كمبنى إذاعةِ الحديدةِ أمامَ مستشفى الثورةِ وخفرِ السواحلِ في ميناءِ الصليف ليبلغ إجمالي الشهداءِ والجرحى من المدنيين والعسكريين 58 شهيدا وجريحا.

وقد أدتِ الغاراتُ إلى تضررِ مبنى إذاعةِ الحديدةِ وكذلك مبنى خفرِ السواحلِ في ميناءِ الصليفِ بالإضافةِ إلى تضررِ عددٍ من السُّفُنِ التجاريةِ في الميناء.

وهذا يمثلُ استهدافاً واضحاً للأعيانِ المدنيةِ وانتهاكاً سافراً لكلِ القوانينِ الدوليةِ وجريمةَ حربٍ مكتملةَ الأركانِ.

وعليه ….

ورداً على هذه الجرائمِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ واستمراراً في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ والقوةُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ “ايزنهاور” في البحرِ الأحمرِ، وقد نُفذتِ العمليةُ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والباليستيةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضل الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في الردِّ المباشرِ والفوريِّ على كلِّ عدوانٍ جديدٍ على الأراضي اليمنيةِ، وذلك باستهدافِ كافةِ مصادرِ التهديدِ وكلِّ الأهدافِ المعاديةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّ جرائمَ العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ لن تثنيَها عن أداءِ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ وأنَّ عملياتِها مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 23 ذي القعدة 1445للهجرة

الموافق للـ 31 مايو 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

المصدر: القوات المسلحة اليمنية