المقاومة الإسلامية قصفت مستوطنة راموت نفتالي ردا على  ‫اعتداءات العدو على المنازل الآمنة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 13:30

المقاومة الإسلامية قصفت مستوطنة راموت نفتالي ردا على  ‫اعتداءات العدو على المنازل الآمنة

منذ 9 mins 31 May، 2024
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