إذاعة جيش العدو: انفجار طائرتين مسيّرتين مفخختين جنوب الجولان دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراضهما. – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 13:30

إذاعة جيش العدو: انفجار طائرتين مسيّرتين مفخختين جنوب الجولان دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراضهما.

منذ 28 mins 31 May، 2024
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