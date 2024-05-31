المقاومة ‏الإسلامية استهدفت ثكنة برانيت ‌‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 11:58

المقاومة ‏الإسلامية استهدفت ثكنة برانيت ‌‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها

منذ 20 mins 31 May، 2024
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