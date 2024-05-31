إذاعة جيش العدو: 10 عسكريين قتلوا خلال العملية التي قامت بها الفرقة 98 في جباليا على مدار 20 يوما – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 11:58

إذاعة جيش العدو: 10 عسكريين قتلوا خلال العملية التي قامت بها الفرقة 98 في جباليا على مدار 20 يوما

منذ 33 mins 31 May، 2024
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