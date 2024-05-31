روسيا | بوتين: روسيا تمر اليوم باختبارات صعبة وتدافع عن حق شعبها في تقرير مصيره

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا اليوم تمر بتحديات صعبة، دفاعاً عن حق الشعب في تقرير مصيره بنفسه.

وقال بوتين في خطاب أمام عسكريين مشاركين في العملية العسكرية الخاصة يوم امس الخميس “اليوم نخوض اختبارات جدية، وندافع عن الحقيقة والعدالة وسيادة روسيا وحق شعبنا في تقرير مصيره”.

وأضاف “أيها الأصدقاء الأعزاء، أنتم جميعًا مشاركون ومبدعون للتاريخ الحديث، إن طاقتكم وحماسكم وولاءكم لروسيا يسهم في تحقيق الخطط الأكثر طموحًا، وتوحيد المجتمع وإلهامه”.

وتابع الرئيس الروسي: “نمنح “نجوم الأبطال” للأفراد العسكريين الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة. أنتم الدعم الحقيقي والدرع لروسيا”. وأشار إلى أن “إنجازات رواد الفضاء الروس هي إنجاز حقيقي للبشرية”.

وأكد انه “اليوم نخوض محاكمات جدية، دفاعاً عن الحقيقة والعدالة وسيادة روسيا وحق شعبنا في تقرير مصيره. وفي طليعة هذا النضال أولئك الذين يؤدون واجبهم العسكري والمهني والمدني في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، ويقاتلون في ساحة المعركة، ويعملون في المستشفيات، ويعيدون الحياة ويحسنونها في أراضينا التاريخية.”

وتابع “يتم منح وسام الابطال للأفراد العسكريين الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة.

أنتم الدعم والدرع الحقيقي لروسيا. أنتم تتطلعون إلى نقاط مرجعية جديرة، إلى شجاعة وأخوة جيل الفائزين”.

المصدر: وكالات