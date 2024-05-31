نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله نصر الدين عامر: ‏لن نترك غزة وفلسطين لو جاء العالم كله وصب كل أسلحته على صنعاء وسننتصر غزة وفلسطين حتما – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 02:20

نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله نصر الدين عامر: ‏لن نترك غزة وفلسطين لو جاء العالم كله وصب كل أسلحته على صنعاء وسننتصر غزة وفلسطين حتما

منذ 36 mins 31 May، 2024
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