الطائرات الامريكية والبريطانية شنت غارات على محيط مطار صنعاء الدولي ومنطقة النهدين جنوب العاصمة ومنطقة جربان بمديرية سنحان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 00:40

الطائرات الامريكية والبريطانية شنت غارات على محيط مطار صنعاء الدولي ومنطقة النهدين جنوب العاصمة ومنطقة جربان بمديرية سنحان

منذ 48 mins 30 May، 2024
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