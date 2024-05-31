اعلان العدو: صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي بالجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 00:38
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جيش العدو: 3657 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب 1843 منهم خلال العملية البرية في غزة
كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة خلف تل زعرب في مدينة رفح جنوب القطاع بقذائف الهاون
كتائب القسام تستهدف بقذائف "الياسين 105" دبابتي ميركافا صهيونيتين في جنوب مدينة رفح وشمال قطاع غزة
كتائب القسام: استهدفنا قوة صهيونية تحصنت في منزل بقذيفة TBG وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح وسط جباليا شمال القطاع
كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" على مفترق العبد جبر في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب القطاع
مراسل المنار: شهيد وعدد من الجرحى جراء اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة البيرة في الضفة الغربية
حركة حماس: ابدينا مرونة وإيجابية في جولات التفاوض وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الإخوة الوسطاء
السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي: فلسطين هي الخندق الأول والمعركة التي يواجهها الشعب الفلسطيني هي معركة لكل الأمة
السيد الحوثي: جبهة حزب الله جبهة عظيمة ومهمة وفاعلة وساخنة ومنكلة بالعدو الإسرائيلي ومؤثرة عليه
السيد الحوثي: العمليات مستمرة في إطار المرحلة الرابعة وستكون بإذن الله تعالى إلى تصاعد مستمر كما وكيفا
السيد الحوثي: ليس هناك عوامل سياسية ولا عوامل اقتصادية ولا أي عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على عملياتنا
اعلان العدو: صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي بالجليل الأعلى
منذ 1 ساعة
30 May، 2024
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