اعلان العدو: صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي بالجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 00:38

اعلان العدو: صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي بالجليل الأعلى

منذ 1 ساعة 30 May، 2024
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