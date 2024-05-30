اعلام العدو: سقوط 5 صواريخ في منطقة زرعيت بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 21:04
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كتائب القسام: تفجير عبوة تلفزيونية بمجموعة من جنود العدو خلال اعتلائهم دبابة صهيونية في مشروع بيت لاهيا
حركة حماس: ابدينا مرونة وإيجابية في جولات التفاوض وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الإخوة الوسطاء
حماس: الفصائل الفلسطينية مستعدة للتوصل إلى اتفاق يتضمن صفقة تبادل شاملة في حال أوقف الاحتلال عدوانه ضد شعبنا في غزة
السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي: فلسطين هي الخندق الأول والمعركة التي يواجهها الشعب الفلسطيني هي معركة لكل الأمة
السيد الحوثي: المجاهدون في غزة والضفة يخوضون معركة الأمة وسيحقق الله النتائج المهمة لصالح الشعب الفلسطيني والأمة
السيد الحوثي: جبهة حزب الله جبهة عظيمة ومهمة وفاعلة وساخنة ومنكلة بالعدو الإسرائيلي ومؤثرة عليه
السيد الحوثي: جبهة الإسناد العراقية مستمرة في العمليات في مسار تصاعدي والصهاينة منزعجون من المسيرات العراقية
السيد الحوثي: مؤسف أن تقوم بعض الدول العربية بفتح أجوائها للعدو الإسرائيلي وفي ذات الوقت تغلق الأجواء لحمايته
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
اعلام العدو: سقوط 5 صواريخ في منطقة زرعيت بالجليل الغربي
منذ 39 mins
30 May، 2024
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