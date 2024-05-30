كتائب القسام تدك بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى قوات العدو الاسرائيلي المتموضعة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 21:04

كتائب القسام تدك بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى قوات العدو الاسرائيلي المتموضعة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون

منذ 41 mins 30 May، 2024
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