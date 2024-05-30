المقاومة الإسلامية:‏ ‌‏مجاهدونا استهدفوا موقع زبدين الاسرائيلي ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 21:04

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‏مجاهدونا استهدفوا موقع زبدين الاسرائيلي ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 1 ساعة 30 May، 2024
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