مقاومون فلسطينيون يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال على دوار السينما وسط جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 19:10

مقاومون فلسطينيون يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال على دوار السينما وسط جنين

منذ 2 ساعة 30 May، 2024
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