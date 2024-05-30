المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: حالة المجاعة تتجدد في مدينة غزة وشمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 10:34

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: حالة المجاعة تتجدد في مدينة غزة وشمال القطاع

منذ 1 ساعة 30 May، 2024
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