اعلام العدو: انفجار طائرة بدون طيار في منطقة الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 17:42

اعلام العدو: انفجار طائرة بدون طيار في منطقة الجليل الأعلى

منذ 2 ساعة 29 May، 2024
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