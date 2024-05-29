اعلام العدو: انفجار طائرة بدون طيار في منطقة الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 17:42
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القوات اليمنية: نفذنا عمليتين ضد سفينتي ALBA و Maersk HARTFORD الأمريكية بالبحرِ العربي بعدد من الصواريخِ والمسيرات
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
يتحدث الامين العام لحزب الله في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً
السيد نصر الله: لا نرى لهذا الكيان المتوحش المجرم النازي أيّ مستقبل في منطقتنا على الإطلاق
يتحدث الامين العام لحزب الله في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً
السيد نصر الله: لا نرى لهذا الكيان المتوحش المجرم النازي أيّ مستقبل في منطقتنا على الإطلاق
غارات صهيونية وقصف مدفعي على مناطق عدة من مدينة رفح
السيد نصر الله: لكل الغافلين والجاهلين اشلاء الاطفال تصرخ في آذانكم وتقول لكم يحميكم سلاحكم ومقاومتكم
السيد نصر الله: هل يحمينا قلق المجتمع الدولي واستنكاره وبيانات ادانته ام سواعدنا وبنادقنا؟
اعلام العدو: انفجار طائرة بدون طيار في منطقة الجليل الأعلى
منذ 2 ساعة
29 May، 2024
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