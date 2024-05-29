وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36171 شهيدا و 81420 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 12:46

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36171 شهيدا و 81420 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

منذ 17 mins 29 May، 2024
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