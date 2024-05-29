الرئيس التركي: ما يجري في غزة ليس مجرد إبادة جماعية فقط بل قتل للإنسانية جمعاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 29 2024 - 12:44

الرئيس التركي: ما يجري في غزة ليس مجرد إبادة جماعية فقط بل قتل للإنسانية جمعاء

منذ 18 mins 29 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة