العدو الاسرائيلي يداهم المحلات التجارية خلال اقتحام قرية كفر مالك شرق رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 06:54

العدو الاسرائيلي يداهم المحلات التجارية خلال اقتحام قرية كفر مالك شرق رام الله بالضفة المحتلة

منذ 4 ساعة 29 May، 2024
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