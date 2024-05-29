قصف مدفعي صهيوني مكثف يستهدف أحياء جباليا البلد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 06:54

قصف مدفعي صهيوني مكثف يستهدف أحياء جباليا البلد شمال قطاع غزة

منذ 5 ساعة 29 May، 2024
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