المقاومة الاسلامية: بعد متابعة ‏وترقب لقوات العدو في موقع بياض بليدا وعند رصد تحرك الجنود داخل الموقع استهدفهم مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية ‏وأصابوهم إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 00:00

المقاومة الاسلامية: بعد متابعة ‏وترقب لقوات العدو في موقع بياض بليدا وعند رصد تحرك الجنود داخل الموقع استهدفهم مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية ‏وأصابوهم إصابة مباشرة

منذ 28 mins 28 May، 2024
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