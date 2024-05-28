والدة الأسير الذي ظهر في فيديو سرايا القدس: أطالب بفعل كل شيء لإعادة ابني وكل الأسرى فوراً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2024 - 23:58

والدة الأسير الذي ظهر في فيديو سرايا القدس: أطالب بفعل كل شيء لإعادة ابني وكل الأسرى فوراً

منذ 2 ساعة 28 May، 2024
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