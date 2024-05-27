المقاومة الاسلامية: بعد رصد مجموعة من جنود العدو تدخل إلى أحد المباني شمال شرق مستعمرة المطلّة استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكّدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 27 2024 - 17:48

المقاومة الاسلامية: بعد رصد مجموعة من جنود العدو تدخل إلى أحد المباني شمال شرق مستعمرة المطلّة استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكّدة

منذ 17 mins 27 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة