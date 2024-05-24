إعلام العدو: منذ اندلاع الحرب تم إطلاق أكثر من 4200 صاروخ و800 صاروخ مضاد للدروع وأكثر من 450 طائرة بدون طيار تجاه المستوطنات الشمالية مما أدى إلى مقتل 21 جنديًا وإصابة 84 آخرين وحتى الآن تم تدمير أكثر من 800 منزل ومبنى نتيجة هجمات حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2024 - 00:02

إعلام العدو: منذ اندلاع الحرب تم إطلاق أكثر من 4200 صاروخ و800 صاروخ مضاد للدروع وأكثر من 450 طائرة بدون طيار تجاه المستوطنات الشمالية مما أدى إلى مقتل 21 جنديًا وإصابة 84 آخرين وحتى الآن تم تدمير أكثر من 800 منزل ومبنى نتيجة هجمات حزب الله

منذ 40 mins 23 May، 2024
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