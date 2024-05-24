المتحدث باسم جيش العدو: إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه منطقة أوفاكيم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2024 - 00:02

المتحدث باسم جيش العدو: إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه منطقة أوفاكيم

منذ 2 ساعة 23 May، 2024
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