العقيد احتياط في جيش العدو الإسرائيلي “غابي سيبوني”: ما يجري في الشمال هو ببساطة فضيحة كاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 22:30

العقيد احتياط في جيش العدو الإسرائيلي “غابي سيبوني”: ما يجري في الشمال هو ببساطة فضيحة كاملة

منذ 20 mins 23 May، 2024
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