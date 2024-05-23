سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود و آليات المتوغلة محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 20:58

سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود و آليات المتوغلة محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح

منذ 27 mins 23 May، 2024
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